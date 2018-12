Ein Konzert zu Ehren von Clara Schumann – Clara Schumann in Württemberg

Im Jahr 2019 feiert die Musikwelt den 200. Geburtstag von Clara Schumann geb. Wieck. Aus diesem Anlass veranstaltet die Schiedmayer Stiftung ein Konzert in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Franziska Stalder spielt Werke von Clara Wieck, Ludwig van Beethoven und Robert Schumann auf einem Konzertflügel Baujahr 1872 aus dem Hause Schiedmayer & Soehne. Dr. Wolfgang Seibold – Moderation – „Clara Schumann in Württemberg“ Clara Schumann gab ihr erstes Konzert in Stuttgart im Jahr 1839. Bald lernte sie Johann Lorenz Schiedmayer, den Gründer der Klavierfirma Schiedmayer in Stuttgart, kennen. Sie besuchte ihn einige Male in der Neckarstrasse 12-16, jetzige Konrad-Adenauer-Straße 12-16, heute Standort der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.