Ein Korb voller Geschichten

Was verbirgt sich Besonderes in einem geflochtenen Korb – nicht nur Nahrhaftes für den Leib, sondern auch für die Seele, nämlich Märchen. Wie die Märchen, so ist auch die Kunst des Körbeflechtens ein altes Kulturgut. In Märchen steckt die Lebensweisheit der Völker. An diesem Abend sind spannende, tiefgründige und nachdenkliche Märchen zum Thema Frieden und schwäbische Märchen und Geschichten zum Schmunzeln im Korb, den Dorothea Auer aus Ulm für Sie öffnet.