Ein Korb voller Geschichten

Was verbirgt sich Besonderes in einem geflochtenen Korb – nicht nur nahrhaftes für den Leib, sondern auch für die Seele, nämlich Märchen.

Wie die Märchen so ist auch die Kunst des Körbeflechtens ein altes Kulturgut. In Märchen steckt die Weisheit der Völker.

An diesem Abend sind spannende, tiefgründige und nachdenkliche Märchen und Weisheitsgeschichten zum Thema Frieden, aus Europa und dem Kontinent Afrika im Korb, den Dorothea Auer aus Ulm für sie öffnet. Musikalisch einfühlsam umrahmt und begleitet werden die Erzählungen durch die Tübinger Musikerin Margit Böse.

Lassen sie sich diesen Ohrenschmaus nicht entgehen beim Eintauchen in einen märchenhaften Korbinhalt.