Ein Kuss - Antonio Ligabue

Ein Kuss ist ein Einmannstück über den schweizerisch-italienischen Maler Antonio Ligabue (1899-1965), ein lange Zeit verkannter Künstler, der über seine Kunst eine Brücke zur Aussenwelt schlug. Das Stück verbindet Darstellende und Bildende Kunst und thematisiert Ausgrenzung, Wahnsinn und Kunst sowie dieFrage nach der wirklichen oder vermeintlichen Verrücktheit von Aussenseitern, bzw. von Gesellschaften, die Menschen an den Rand drängen.

Marco Michel, Schweizer Schauspieler, erweckt nicht nur Ligabue zum Leben, sondern zeigt auch seine Schaffenskraft: Auf der Bühne entstehen großformatige, ausdrucksstarke Kreidezeichnungen.

Spiel: Marco Michel

Text und Regie: Mario Perrottaund

Übersetzung: Gabriela Zehnder

Marco Michel gewinnt am 18.11.2018 im Rahmen des United Solo Festivals in New York City den Preis als "Best International One-Man Show"!

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Publikumsgespräch mit dem Ensemble im KlubK statt, zu dem wir herzlich einladen!