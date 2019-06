Ein Lächeln Zaubern-Sommertour 2019

Ein Lächeln zaubern – unter diesem Motto hat Puppenspieler Adrien Megner eine ganz neue Geschichte mit Kasperle, Maus Fridoline und vielen anderen bekannten Figuren im Gepäck. Hier wird kein klassisches Kasperletheater sondern frisches, zeitgemäßes Kasperlespiel dargeboten bei dem sich auch Erwachsene sehr erfreuen. Jede seiner Geschichten hat ihre eigene Dynamik. Und so dürfen sich die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer wieder auf ein lustiges und natürlich sehr spannendes Abenteuer hier bei uns im GINGER BLUE _ Heidelberg freuen. Also - lasst euch überraschen…und vergesst Oma und Opa nicht daheim!! Ein Familientheater in bunter Atmosphäre – Theater eben einmal anders!