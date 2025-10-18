Die Stadt Korntal-Münchingen lädt zu einem ganz besonderen musikalischen Ereignis in die Stadthalle Korntal ein: Der Chor Korntal und der Liederkranz Münchingen gestalten gemeinsam ein festliches Konzert im Rahmen des 50-jährigen Stadtjubiläums.

Unter der Leitung von Esther Rau und Till Weibel präsentieren die beiden Chöre ein mitreißendes Programm mit Liedern aus den vergangenen fünf Jahrzehnten – ein musikalischer Rückblick auf 50 Jahre Stadtgeschichte und Popkultur. Freuen Sie sich auf unvergessliche Klassiker von ABBA und sowie auf deutsche Schlagerperlen wie Joy Flemings „Ein Lied kann eine Brücke sein“.