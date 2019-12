Regelmäßig einmal im Monat wird für 4- bis 6-jährige Kinder in der Stadtbibliothek vorgelesen. In gemütlicher Runde werden dann Bilderbücher vorgelesen und die Geschichten gemeinsam mit den Kindern erlebt.

Dieses Mal wird aus dem Buch „Ein Löwe in der Bibliothek!“ vorgelesen: Eines Tages spaziert ein Löwe in die Bibliothek und schaut sich um. Die Aufregung legt sich, als alle merken, dass er ein freundlicher Löwe ist und eigentlich nur an den Vorlesestunden teilnehmen möchte. Er darf bleiben - solange er sich an die Regeln hält. Doch plötzlich brüllt er los ... Eine Bilderbuchgeschichte ab 4 Jahren.