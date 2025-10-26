Ein Mädchen Names Willow

Das Mädchen Willow hat von ihrer Großtante Alwina einen magischen Wald, ein kleines Häuschen sowie die Fähigkeit zu hexen geerbt.

Im Häuschen trifft sie auf Hexenmeister Grimmoor, der sie damit beauftragt, drei weitere Mädchen zu finden, die ebenfalls magische Fähigkeiten haben, zusammen sollen sie die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde beherrschen. Nachdem die beiden Geiers den Wald abholzen und ein Einkaufszentrum dorthin bauen wollen, sollen die vier Mädchen mit den magischen Fähigkeiten den Wald retten.