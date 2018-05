Ein Mammutbaum aus Ton

Keramikworkshop für Kinder ab 6 Jahre.

Künstler: Vitali Safronov

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018

Die an der Westküste Nordamerikas heimischen Mammutbäume sind als immergrüne Nadelbäume die absoluten Riesen unter den Bäumen. Sie wachsen über 100 m hoch und können über 1500 Jahre alt werden. Der württembergische König Wilhelm hatte 1864 aus Begeisterung für die Riesenbäume in Amerika Mammutbaumsamen bestellt und Setzlinge ziehen lassen. Deshalb sind unter anderem in der „Wilhelma“ in Stuttgart einige der Baumriesen zu bewundern.

Aus Tonschlangen lassen wir einen solchen Mammutbaum in die Höhe wachsen, formen den mächtigen Stamm und das Blätterwerk und bemalen ihn zum Ende des Workshops. Nach dem Trocknen und Brennen können wir ihn dann abholen und zu Hause bewundern lassen.