Fußballspieler – selbst gebaut

Plastisches Gestalten für Kinder ab 6 Jahre.

Künstler: Mark Knüttgen

...noch ein Tor !!

Wer läuft mit zum entscheidenden Spiel unserer eigenen Fußball – Weltmeisterschaft? Wer wird Stürmer, Verteidiger oder Torwart und in welchen Farben treten sie zum Turnier an? In diesem Workshop formen wir aus Recyclingmaterial, Plastikflaschen, Karton, Zeitungspapier und Holz unseren Lieblingsspieler. Nach dem Trocknen bemalen wir ihn in eigenen Vereinsfarben.

Wenn vorhanden, könnt ihr bitte ausrangierte Sportschuhe mitbringen, in die ihr eure Spieler hineinbauen könnt.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018