Intensiv-Workshop für Gesang, Tanz und Schauspiel für Jugendliche von 10-16 Jahre.

Das Künstlerteam:

Susanne Vogelmann, Sopranistin, Stimm- und Gesangspädagogin

Saskia Hoppe, Schauspielerin und Theaterpädagogin

Aline G., Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin

Eine Kooperation der Kunstschule Labyrinth und der Jugendmusikschule Ludwigsburg

Hier könnt ihr eine Woche lang ganztägig intensive Erfahrungen in der Welt der Bühnenkünste machen. Drei Bühnenprofis aus den Bereichen Gesang, Tanz und Theater üben, trainieren und proben mit euch und schaffen so die Grundlagen für eine Vielzahl von Einsätzen auf der Bühne. In kleinen Gruppen mit maximal sieben Teilnehmern arbeitet ihr zunächst abwechselnd an eurer Schauspiel- und Gesangsstimme, trainiert euren Körper und erweitert eure Ausdrucksmöglichkeiten. In einem 2. Abschnitt erarbeitet ihr je nach Talent und Neigung feste Rollen, Charaktere, Szenen, Sologesangs- und Chorstücke und kleine Choreografien.

Am Ende wird aus den Arbeitsergebnissen eine bunte Bühnenshow entstehen, die auf der Kleinen Bühne des Kunstzentrums Karlskaserne aufgeführt wird.

Achtung - Vorkenntnisse erwünscht: Der Intensivworkshop ist geeignet für Jugendliche die schon einige Erfahrung in mindestens einem der Bereiche gemacht haben oder schon am StageTime-Jahreskurs teilnehmen. Im Zweifel bitte anrufen.

Montag – Freitag 30.07. - 03.08.2018, von 9.30 bis 16.00 Uhr (für die Mittagspause bitte Vesper und Getränke mitbringen)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018