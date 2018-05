Plastisches Gestalten für Kinder ab 5 Jahre.

Künstlerin: Patrizia Kränzlein

In diesem Kurs tauchen wir in die Welt der Meerjungfrauen ab. Wir begegnen Arielle, Cleo, Ricky und anderen bekannten Meerjungfrauen. Wir lesen Geschichten, zeichnen, malen und arbeiten mit Recyclingmaterial, Pappen und glitzernden Papieren. Am Ende entsteht eure eigene kleine Meerjungfrau, die mit euch zusammen nach Hause schwimmen kann.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018