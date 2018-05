Tanzwoche Ballett-Jazz-Modern

Für Kinder von 10-13 Jahre (Anfänger).

Leitung: Karolina Buchta, Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin

hoptagen werden außer Balletttechniken auch Übungen, Bewegungen und Choreografien aus Jazz- und Modern Dance mit moderner Musik erarbeitet. Also Stilrichtungen, die auch alle Ballettensembles der Welt in der Ausbildung und im Repertoire haben. So lernen die Jugendlichen eine breite Palette von Bewegungs- und Ausdrucksformen kennen, die sie auch als Jugendliche und Erwachsene noch fürs Tanzen begeistern werden.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018