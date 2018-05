Plastisches Gestalten für Kinder ab 4 Jahre.

Künstler: Mark Knüttgen

Der kleine Wassermann braucht ein Zuhause, mit Algen, Korallen und Höhlenverstecken, aus denen Blubberblasen aufsteigen. Das Kinderkunstatelier wird zu unserem bunten Meeresgarten. Die Wände werden zum tiefblauen Meer, in dem sich schillernd gemalte Fische tummeln. In den Fenstern schwimmen leuchtende Fischschwärme. Von der Decke hängen der Regenbogenfisch und vielarmige Kraken aus Pappmaché. Und am Meeresboden krabbeln Tonkrebse und Tonseeigel.

Eure Ideen sammeln wir in Kartons, die so im Laufe der Woche zu euren eigenen Aquarien-Guckkästen zum Mitnehmen werden.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 15. Juli 2018