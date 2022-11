Ein Mann im Schnee

„Komm mir ja nicht ohne die Weihnachtsgeschichte nach Hause!“, ruft Mutter Kästner ihrem Sohn nach, als der junge Erfolgsautor am Dresdner Bahnhof aufbricht zur Zugspitze. Dort, von schneebedeckten Bergen umgeben, soll er endlich eine Weihnachtsgeschichte zu Papier bringen. Da sitzt er nun mitten im Hochsommer auf der blumenübersäten Wiese und beginnt zu erzählen. Leise rieselt der Schnee, in den Bergen stürzen die Skifahrer und in Berlin die Passanten auf eisglatten Gehsteigen. Seine Gedanken und Erlebnisse verdichten sich zu einer Winterreise von den 1920ern bis zum Silvesterabend 1945. Und so entsteht eine Weihnachtsgeschichte, die von Krieg und Frieden erzählt, von Liebe und Demut und davon, wie die Menschen miteinander umgehen könnten, wenn sie nur wollten. Eine typische Kästner-Mischung aus Humor und Nachdenklichkeit.