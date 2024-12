Ein mausstarkes Abenteuer

Abend für Abend legen wir uns schlafen und ab und zu meldet sich unser Unterbewußtsein und wir fangen an zu träumen.

Im Traum passieren reale und fantastische Dinge gemeinsam und verarbeiten so Geschehnisse des täglichen Lebens. In unserer Geschichte geht es zum Beispiel darum welche positiven Auswirkungen so ein Traum haben kann.

Der kleine Salvatore liebt Musik und soll deshalb im nächsten Jahr auf eine ganz besondere Schule wechseln. Er ist aber auch ein kleiner Junge wie jeder andere, der Ängste, Sorgen und Nöte hat. Zur Zeit beschäftigt ihn natürlich vorallem die Aufnahmeprüfung, in der er eine ganz besondere Aufgabe bewältigen soll.

Das ist ganz schön schwierig und Salvatore zweifelt an seinen Fähigkeiten. Doch so ausweglos wie ihm die Situation erscheint, als er sich in seinem Kinderzimmer schlafen legt, ist alles garnicht. Denn er bekommt unerwartet Hilfe von Topolina seiner kleinen Kuschelmaus.

Was beide gemeinsam in einer einzigen Nacht anstellen und ob Salvatore seine Aufgabe lösen kann, davon handelt diese aufwendig, lehrreiche, neu inszenierte Geschichte, die für Jung und Alt jede Menge zu bieten hat.