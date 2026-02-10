Ein medialer Abend mit Nicole

Jenseitskontakte verstehen und live erleben.

Ein medialer Abend bietet Einblicke in die Arbeit als Medium sowie verständliche Erläuterungen dazu, wie Jenseitskontakte entstehen und wie sich die Verbindung zur geistigen Welt zeigt.Im Verlauf des Abends werden Kontakte zu nahestehenden Verstorbenen der anwesenden Gäste hergestellt. So wird auf berührende Weise erlebbar, wie sich die geistige Welt mitteilt, wie mediale Kommunikation möglich ist und wie tröstlich und stärkend diese Erfahrung sein kann.