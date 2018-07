× Erweitern HJALMAR GERBIG (JALLY)

Goldener Funkenregen rieselt im Takt der Musik auf die Erde herunter, bengalische Feuer erleuchten den Ort mit funkelndem Glanz. Bei den »Pyro Games« präsentieren sich pyrotechnische Raffinesse und eine magisch schöne Atmosphäre. In der Halbzeit verwandelt Laserartist Jürgen Matkowitz, Inhaber von Apollo Art of Laser & Fire, den Ort mit einer einzigartigen Choreografie in ein Meer aus Licht- und Laserstrahlen. Ab sofort gibt es Familientickets im Steh- und Sitzplatzbereich für Familien mit maximal zwei Kindern und/oder Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren.