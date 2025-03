Ein Minecraft Film

Willkommen in der pixeligen Welt von Minecraft, in der Kreativität nicht nur hilfreich beim Gestalten ist, sondern sogar überlebenswichtig! Die vier Außenseiter Garrett, Henry, Natalie und Dawn – alle mit ihren eigenen alltäglichen Problemen beschäftigt – werden durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt katapultiert. Dort erwartet sie ein skurriles, würfelförmiges Universum, das von ihrer Kreativität lebt. Um in ihre Realität zurückzukehren, müssen sie sich dieser fremden Welt stellen und sich gegen gefährliche Kreaturen wie Piglins und Zombies behaupten. Unterstützung finden sie in Steve, einem erfahrenen „Crafter“, der ihnen bei ihrer fantastischen Mission zur Seite steht. Das Abenteuer fordert von den fünf Gefährten Mut und die Bereitschaft, ihre inneren kreativen Kräfte wiederzuentdecken. Denn genau diese Eigenschaften sind es, die ihnen nicht nur in der Minecraft-Welt, sondern auch im wahren Leben zum Erfolg verhelfen können …

Regie: Jared Hess

Darsteller: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers

Genre: Kinder- & Familienfilm, Animations- & Zeichentrickfilm

Produktionsland: USA

Produktionsjahr: 2025

Filmlänge: 100 Minuten

FSK: nicht bekannt

Bundesstart: 03.04.2025