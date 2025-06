Ein musikalischer Nachmittag mit Joe Bawelino und Gige Brunner

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre, kehren die Publikumslieblinge Joe Bawelino und Gige Brunner nach einjähriger Pause 2025 in das RothenburgMuseum zurück und präsentieren erneut ihre herausragende Gitarrenkunst.

20 Finger an 2 Gitarren – ein RiesenSound bei Minimalbesetzung! Joe Bawelino ist ein Musiker mit internationalem Niveau. Mit seiner Spielfreude und Lebenslust, gepaart mit Talent, herausragender Technik und viel Gefühl, setzt er auf der Jazz gitarre das um, von dem andere nur träumen können. Der fränkische Fingerstyle-Gitarrist Gige Brunner – bisweilen als »kleinstes Swing-Orchester Bayerns« bezeichnet – hat ein gewaltiges Repertoire an swingend arrangierten Standards, die er in unzähligen Auftritten oft solo, aber auch gerne mit einem genialen Duopartner wie Joe Bawelino präsentiert. Für den Besuch dieses Konzerts ist lediglich der reguläre Museumseintritt zu entrichten. Genießen Sie wahlweise einen gemütlichen Rundgang durch das RothenburgMuseum mit musikalischer Untermalung oder nehmen Sie im malerischen Innenhof Platz, um die Musik voll und ganz auf sich wirken zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bei schlechtem Wetter findet diese Veranstaltung in den Räumlichkeiten des RothenburgMuseums statt.