Ein Nachmittag mit Dvorak

Für das diesjährige Konzert in Langenburg hat das Concertino Ensemble den Schwerpunkt auf Antonin Dvoák gelegt. Dessen Mazurek op. 49 gehört zu den beliebtesten virtuosen Konzertstücken.

Seine Romanze in f-Moll op. 11 ist ein kleines Meisterwerk slawisch-melancholischer Sanglichkeit. Das Hauptthema stammt aus dem langsamen Satz des Streichquartetts in f-Moll op. 9, den Rest hat Dvoák neu komponiert, was den enormen Einfallsreichtum des Komponisten unterstreicht. Brahms sagte über ihn, er habe mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Haupt-

themen zusammenklauben. Als weiteres Werk steht das große Klavierquintett in A-Dur auf dem Programm. Auch hier sind Einfühlungsvermögen und Spielfreude garantiert!