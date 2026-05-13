Ein Nachmittag mit Hugo und Hassan

Hugo und Hassan lieben Fußball, Computerspiele und Arschbomben im Schwimmbad. Sie träumen davon, groß und reich und cool zu sein.

Sie streiten sich, kloppen sich und sind doch unzertrennlich. Die unwiderstehlichen, witzigen Comics der beiden Dänen Kim Fupz Aakeson und Rasmus Bregnhøi dienen als Vorlage, um eigene Comics zu entwerfen – ganz nah dran am eigenen Leben!

omic-Workshop für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren; mit Comiczeichner und Illustrator Björn Dermann und den Künstlerinnen Daniela Schöpflin und Kerstin Schaefer.