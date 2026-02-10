Ein Quantum Impro

Was passiert, wenn Quantenphysik auf spontane Einfälle, Bühnenlust und die Ideen des Publikums trifft?

Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Festkörperforschung entsteht eine interaktive Show voller Wissenschaft, Humor und überraschender Wendungen. Wissenschaftler:innen geben kurze und verständliche Einblicke in die faszinierende Welt der Quantenphysik. Das Improtheater-Ensemble Kanonenfutter greift Begriffe, Gedanken und Zurufe auf und verwandelt sie live in Szenen und Geschichten – spontan, einmalig und garantiert nicht vorhersehbar.

So wird Wissenschaft nicht nur erklärt, sondern auf der Bühne unmittelbar erlebbar: spielerisch, humorvoll und im direkten Austausch mit dem Publikum. Ganz nebenbei bleiben dabei auch spannende wissenschaftliche Erkenntnisse hängen.

Ein Theaterabend zwischen Forschung und Fantasie, bei dem niemand weiß, was als Nächstes passiert – vielleicht nicht einmal die Quantenphysik.