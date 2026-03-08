Ein räuberstarker Vormittag mit dem Räuber Hotzenplotz

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Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf

Freut euch auf einen lustigen Räubervormittag mit spannenden Hotzenplotz-Geschichten, fröhlichen Spielen und jeder Menge Spaß! 

Gemeinsam hören wir Abenteuer von Kasperl, Seppel und dem frechen Räuber Hotzenplotz. Außerdem warten ein rasantes Kartoffellauf-Rennen, eine spannende Beutesuche und weitere räuberstarke Überraschungen auf euch! Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Info

Stadtbücherei Schorndorf
Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen
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