Ein räuberstarker Vormittag mit dem Räuber Hotzenplotz

Freut euch auf einen lustigen Räubervormittag mit spannenden Hotzenplotz-Geschichten, fröhlichen Spielen und jeder Menge Spaß!
Gemeinsam hören wir Abenteuer von Kasperl, Seppel und dem frechen Räuber Hotzenplotz. Außerdem warten ein rasantes Kartoffellauf-Rennen, eine spannende Beutesuche und weitere räuberstarke Überraschungen auf euch! Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Info
Stadtbücherei Schorndorf Augustenstraße 4, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen