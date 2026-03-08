Ein räuberstarker Vormittag mit dem Räuber Hotzenplotz

Freut euch auf einen lustigen Räubervormittag mit spannenden Hotzenplotz-Geschichten, fröhlichen Spielen und jeder Menge Spaß!

Gemeinsam hören wir Abenteuer von Kasperl, Seppel und dem frechen Räuber Hotzenplotz. Außerdem warten ein rasantes Kartoffellauf-Rennen, eine spannende Beutesuche und weitere räuberstarke Überraschungen auf euch! Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!