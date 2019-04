Ein Raum-Klang-Erlebnis

Ein Klanghimmel-Konzert mit Christoph Haas

Das Klanghimmel-Projekt" entdeckt die Friedenskirche als einzigartigen Klangraum immer wieder aufs Neue. An wechselnden Spielorten - im Kirchenschiff und auf den Emporen, im Altarraum und in den Seitenkapellen - entfaltet sich eine "Symphonie des Augenblicks"im Spiel zwischen auskomponierten und improvisierten musikalischen Aktionen. Aus der Stille entstehen Klänge von betörender Schönheit. Sie steigen auf zur Kuppel, bewegen sich vielstimmig durchs Kirchenschiff, formen sich zu energiegeladenen Klangflächen, weit ausschwingenden Melodien und kraftvoll pulsierenden Rhythmen. Archaische Klänge treten in Dialog mit dem Raum. Ein faszinierendes Hörerlebnis: meditativ, rhythmisch, experimentell, spirituell.