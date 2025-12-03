Ein Rentier sucht Weihnachten

Die Schneeforscherin Atti Olson ist auf Forschungsreise um neue Schneeproben einzufangen. Beigeistert zeigt sie dem Publikum ihre Schneeflockensammlung.

Da entdeckt sie in ihrem Schneeflockenvergrößerungsapparat ein kleines Rentier. Dieses Rentier, erkennt sie, kann nur aus ihrem Buch gefallen sein. Frau Olson öffnet ihr großes Buch und es entfaltet sich eine weite hügelige Schneelandschaft. Da taucht auch schon das Rentier, namens Ralf Rüdiger, auf. Wieder zurück im Buch sehen wir Ralf Rüdiger, auf seiner Suche nach Weihnachten, durch die Schneelandschaft ziehen.

Leise rieselt der Schnee und nimmt uns mit in die Stille und Beschaulichkeit eines vorweihnachtlichen Winterabends. Noch 3 Tage und Ralf Rüdiger weiß immer noch nicht was es mir diesem Weihnachten auf sich hat.

Mit jeder neu aufgeschlagenen Seite des Buches öffnet sich eine neue Kulisse. Wir begleiten Ralf Rüdiger durch den vorweihnachtlichen Großstadttrubel und zu der friedvollen Hütte von Rentierfrau Regina.

Eine poetische Weihnachtsgeschichte die alle Kinder gleichsam mit auf die Reise nimmt.

Nach dem Buch von Christian Seltmann. Ein Figurentheaterstück in einem Popup Buch für Menschen ab 3 Jahren