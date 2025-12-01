Ein Rilke Liederabend - Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

Nach einer Einführung von Prof. Cornelis Witthoefft zur Geschichte und Eigenart der Rezeption Rainer Maria Rilkes im Lied bieten die Studierenden einen repräsentativen Querschnitt durch ein faszinierendes, selten zu hörendes Repertoire, das neben Kompositionen von Rilkes deutschen Gedichten auch Vertonungen seiner Gedichte in französischer Sprache und in englischen Übersetzungen sowie von Rilke-Übersetzungen aus dem Englischen umfasst. Auf dem Programm stehen Komposition u.a. von Samuel Barber, Alban Berg, Leonard Bernstein, Ernst Krenek, Einojuhani Rautavaara und Viktor Ullmann.

Es findet eine Pause statt.

