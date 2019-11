Ein Schaf fürs Leben – ein Weihnachtsmärchen

× Erweitern Landestheater Dinkelsbühl Ein Schaf für´s Leben

Eine Aufführung des Landestheater Dinkelsbühl am Samstag, den 21.12.2019, um 15 Uhr im Speratushaus, Freigasse 1 in Ellwangen.

Überall liegt Schnee und die Sterne funkeln bereits, als Wolf sein Heim verlässt. Sein Magen knurrt und er hat furchtbaren Hunger. So stapft er durch den tiefen Schnee auf der Suche nach Fressen. Als er einen Stall findet, glaubt er schon, kurz vor der Mahlzeit zu sein. Doch Schaf, das allein im Stall zu sein scheint, wirkt irgendwie doch liebenswert und harmlos. Es bietet Wolf sogar Hafer und Stroh zu genüge an, doch Wölfe fressen eben kein Stroh… Mit dem Gedanken Schaf erst einmal zu entführen, beginnt ein nächtliches Abenteuer. Schaf und Wolf brechen auf zu einer gemeinsamen Reise. Wolf will Schaf den „Ort“ Erfahrungen zeigen…

Mit dem prämierten Kinderbuch von Maritgen Matter holt das Landestheater Dinkelsbühl ein Streitthema der Erwachsenen auf den Spielplan – der Wolf. Doch statt sich politisch zu überschlagen, zeigt Matter aus nachvollziehbarer Sicht für die Kinder die Begegnung von Zweien, die sich erstaunlich gut leiden können, obwohl zunächst alles dagegen spricht.

Für Kinder ab 4 Jahren verspricht das diesjährige Weihnachtsmärchen spannende Unterhaltung und zauberhafte Winterträume auf der Bühne. Mit viel Schneegestöber und liebevollen Spielideen erwartet das Landestheater Dinkelsbühl seine Gäste.Info und Karten zu 7 € (Einheitspreis): Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de und an der Abendkasse.