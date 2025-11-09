Ein Schaf fürs Leben

In einer kalten Winternacht stapft der hungrige Wolf durch den Schnee.

Als er auf ein argloses Schaf trifft, kann er es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt überreden – mit einem klaren Ziel: Er will das Schaf fressen! Doch der Ausflug gerät zu einer lustigen und spannenden Reise durch die Nacht. Und nimmt schließlich eine überraschende Wendung… Können Schaf und Wolf sich überhaupt gut verstehen? Kann aus vermeintlichem Futter echte Freundschaft werden?

Das Kinderbuch von Maritgen Matter, ausgezeichnet mit dem deutschen Jugendliteratur-preis, bildet die Grundlage für die Inszenierung des marotte Theaters aus Karlsruhe. Entstanden ist ein Stück über Freundschaft und Vertrauen. Humor und Tiefgang gehen Hand in Hand. Friederike Krahl, die ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin absolvierte, führt und spielt die Figuren so einfühlsam und lebendig, dass einem trotz der kalten Winternacht ganz warm ums Herz wird.