Aufgrund der sich in Deutschland rasch verbreitenden Corona-Infektionen und des Verbots der Behörden, derzeit öffentliche Veranstaltungen durchzuführen, werden auch alle unsere Veranstaltungen, die bis Ende Mai stattfinden sollten, auf einen späteren Termin verschoben. Dies betrifft auch das Konzert von Salut Salon am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr im Wilhelm-Maybach-Saal der Heilbronner Harmonie. Der neue Termin für diese Veranstaltung ist Freitag, 23. Oktober 2020 um 20 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.Da die Verlegung der Show aufgrund eines Verbotes der zuständigen Behörden notwendig war, was auch für uns eine neue Situation darstellt, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine verbindliche Aussage zum Thema Ticket-Rückabwicklung machen.Sobald es Neuigkeiten zu den betroffenen Veranstaltungen gibt, werden wir diese umgehend auf unserer Homepage kommunizieren.Bis dahin bitten wir, von Rückfragen abzusehen und sich zu gedulden.