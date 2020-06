Ein Sommerliederabend mit Melanie Diener (Sopranistin) und Eberhard Leuser (Klavier)

Lieder von Liebe und Sommernächten, Lieder, die in Blumen schwelgen: Mit Klassik von Richard Strauss und mit bekannten Songs von George Gershwin bis Andrew Lloyd Webber feiern die weltbekannte Sopranistin und Mentorin der Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen Melanie Diener und Eberhard Leuser (Klavier) eine Rückkehr des Gesangs auf die Bühne und ins Auto. Am 28. Juni um 20:00 Uhr kann sich das Publikum auf einen gefühlsreichen Sommerliederabend freuen, der von Hoffnung und Melancholie, vom Lächeln in der Einsamkeit und vom Dank an die Menschen umrahmt ist, deren Liebe uns alle durch die schwere Zeit geholfen hat. Erleben Sie einen einzigartigen Sommerabend im Waiblinger Autokino, live auf der Bühne!