Ein Sommernachtstraum zum letzten Mal!

von William Shakespeare

Übersetzung & Fassung von Christoph Biermeier und Georg Kistner

Waldherrscher Oberon ist wegen fortdauernder Streitigkeiten mit seiner Elfenkönigin Titania verreist und so wird sein Narr Puck zum Strippenzieher des Spiels. Er macht sich einen Riesenspaß daraus, mit dem Saft der Zauberblume zwischen den Liebenden Hermia, Lysander, Helena und Demetrius ein einzigartiges Verwirrspiel anzustiften. Aber nicht nur mit ihnen treibt er seinen Schabernack, sondern auch mit einer Handwerkertruppe, die im Auftrag des Herzogs ein Schauspiel auf die Bühne bringen soll – für die Gruppe eine schier unlösbare Aufgabe, die gewitzte Lösungen braucht. Nicht einmal vor der Elfenkönigin Titania macht Puck halt. Auch ihr träufelt er den Trank ins Auge, der sie dazu bringt, dem nächstbesten Wesen in Liebe sich hinzugeben. Es ist der Handwerker Zettel, der gerade noch großes im Schauspiel vorhatte, aber ebenfalls von Puck verwandelt nun Titania verfällt. Und so verstricken sich die Ebenen des Spiels und entspinnt sich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Welch eine Nacht!

Shakespeares »Sommernachtstraum« spielt auf wunderbar fantastische Weise mit den Wünschen und Sehnsüchten an die Liebe.

Es spielen: Hannah Im Hof, Rino Hosennen, Bernhard Hurm, Marie-Anjes Lumpp, Linda Schlepps, Carola Schwelien, Franz Xaver Ott, Luca Zahn

Regie: Christoph Biermeier

Dramaturgie: Georg Kistner

Bühne & Kostüme: Claudia Rüll Calame-Rosset

Musik. Leitung: Thomas Unruh

Regieassistenz: Beate Duvenhorst

Regiehospitanz: Lilia Unger

Fotos: Richard Becker

Premiere: 26. Juli 2023, Balingen – Gartenschau

Indoor-Premiere: Mi. 20. September, 19:30 Uhr, Pausa-Bogenhalle, Mössingen