Ein Sommernachtstraum

Übersetzung & Fassung von Christoph Biermeier und Georg Kistner

König Theseus will Hippolyta heiraten. Sie will nicht, hat aber keine Wahl. Hermia, die Lysander liebt, wird von ihrem Vater vor den König

geschleppt, damit dieser die vom Vater angeordnete Heirat mit Demetrius durchsetzt. Hermia und Lysander fliehen. Der verlassene Demetrius geht den beiden hinterher und wird wiederum von Helena verfolgt, die in ihn verliebt ist. Ein paar Handwerker proben an abgelegenem Ort ein Theaterstück, das sie zur Hochzeit des Königs aufführen wollen. Und der Waldkönig Oberon liegt im Zwist mit seiner Titania. Aus Rache sendet er seinen Diener Puck aus, damit dieser den Nektar einer Zauberblume Titania einträufelt. Sie verliebt sich beim Erwachen in den Handwerker Zettel, der nichts sehnlicher will, als auf die Bühne zu kommen, von Puck aber in einen Esel verzaubert wurde. Liebeskummer wird zur Raserei, der Zufluchtsort zum Albtraumdickicht. Ein einzigartiges Verwirrspiel beginnt. Welch eine Nacht!

Shakespeares »Sommernachtstraum« spielt auf wunderbar fantastische Weise mit den Wünschen und Sehnsüchten an die Liebe.

Es spielen: Hannah Im Hof, Rino Hosennen, Bernhard Hurm, Marie-Anjes Lumpp, Linda Schlepps, Carola Schwelien, Franz Xaver Ott, Luca Zahn

Veranstaltungsort: Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein

Beginn: jeweils 20:30 Uhr

Geländeöffnung: 19:00 Uhr

Einlass: ca. 20:00 Uhr

BesucherInnen mit einer Eintrittskarte für die Theatervorstellung können das Gelände mit allen öffentlichen Einrichtungen und das Museum bereits ab 19 Uhr betreten.

Der Museumseintritt ist dann frei.

