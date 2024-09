Emmas Glück

Ein Monolog nach dem Roman von Claudia Schreiber

Mit Britta Scheerer

Regie: Dieter Nelle

Eine Produktion des Theater La Lune

Eine Geschichte, die von der Suche nach dem Glück angetrieben ist, vom Sterben handelt und die unbändige Lust auf Leben erzählt.

Auf einem herunter gekommenen Bauernhof, der kurz vor der Zwangsversteigerung steht, lebt die eigenwillige Emma mit Hühnern und vor allem mit ihren Schweinen. Ihr einziger Freund Henner, der Dorfpolizist, liebt Emma und will sie heiraten. Sie will ihn aber nicht. »Lieber Gott, mach mich reich oder glücklich«, lautet ihr tägliches Gebet. Mit einem großen Knall scheint beides eines Nachts in Erfüllung zu gehen. Ein Ferrari fliegt aus der Kurve und landet auf dem Hof. Darin ein Mann namens Max, der das Auto samt fünfzigtausend Dollar seinem Freund und Arbeitspartner Hans klaute. Und bevor Max begreift, dass er am schönsten Ort der Welt angekommen ist, sind dem unverhofften Paar die Polizei und Hans auf den Fersen.