Ein Sommernachtstraum

Das vielleicht schönste Stück Shakespeares jetzt endlich bei uns.

Vor einem Todesurteil rettet sich Hermia mit ihrem geliebten Lysander in den Wald von Athen, gefolgt von Demetrius, der sie verehrt, der wiederum verfolgt wird von Helena. In genau diesem Wald aber haben einige Handwerker Unterschlupf gesucht, um ein Stück für die Hochzeit des Fürsten zu proben. Und in eben diesem Wald sind auch die Feenkönigin Titania und der Feenkönig Oberon untergekommen. Titania und Oberon liegen heftig miteinander im Clinch. Und Oberon beschließt Titania mit einem Liebestrank zu verzaubern. Das hat weitreichende Folgen …

Alles wirbelt durcheinander: das Begehren, die Geschlechter, das Spiel im Spiel – und alles sucht eine neue Balance. Wie im echten Leben.