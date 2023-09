Ein Sonntag für und mit Eduard Mörike: Führungen und Lesungen

Vor genau 150 Jahren weilte der Dichter Eduard Mörike in Fellbach und fühlte sich hier "zu Dreien in Ruhe und Frieden geborgen". Das muss gefeiert werden – an einem Sonntag für Mörike mit Führungen und Lesungen beim MörikeKabinett im StadtMuseum.

11 Uhr und 11.30 Uhr: Führungen im MörikeKabinett

12.30 Uhr: "Mörike in Fellbach" – Vortrag und Lesung mit Christa Linsenmaier-Wolf und Timo Brunke

15 bis 16.30 Uhr: "Balladesk! Humoresk! – Timo BrunKe trifft MöriKe" (Musik: Daniel Kartmann)

Zwischen den Programmpunkten bewirtet der Verein Kreativ Handeln e. V.