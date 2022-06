Ein sportliches Wochenende in Dettingen

Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2020 lädt die Gemeinde Dettingen an der Erms und zahlreiche Vereine bereits zum 9. Mal in das zusammenhängende Freizeit- und Sportgelände Neuwiesen ein. Werden Sie aktiv machen Sie mit! Starten Sie am Wochenende des 25./26. Juni 2022 fit und aktiv in den Sommer!

Los geht’s mit einem Open-Air-Konzert! Genießen Sie einen hoffentlich warmen Sommerabend auf dem schönen Vorplatz der Dettinger Schillerhalle! Der in der Region beliebte Musiker „Mort“ beginnt mit seinem musikalischen Auftritt um 20 Uhr. Die Ermstalmusikanten übernehmen die Bewirtung mit Roten und Getränken.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Freibad. Von 11 bis 17 Uhr haben sich etliche Dettinger Vereine ein besonderes Mitmachangebot ausgedacht. Vom Eierlauf, Bocciaspiel, Zielwerfen mit der Angel, Geschicklichkeitsspiele bis zu Spikeball, einem Radparcour oder Schnuppern beim Tennis. Dabei kommt es nicht darauf an, Höchstleistungen zu erzielen, sondern es soll Spaß machen. Lustige und knifflige Stationen gilt es zu „bezwingen“, die dazu gehörigen „Laufzettel“ sind beim Stand der Gemeinde, aber auch bei jedem beteiligten Verein erhältlich. Für jede bewältigte Station gibt es auf dem Laufzettel einen Stempel, wobei die Reihenfolge egal ist. Eine bestimmte Anzahl an Stationen müssen mindestens bewältigt werden, dann ab in die Gewinnbox. Mitmachen lohnt sich, denn der Hauptgewinn ist ein Wochenende im Europapark! Die Verlosung findet um 17:30 Uhr im Freibad statt.