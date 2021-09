Ein starkes Team: Übersetzer:innen, Autor:innen und Lektor:innen

Als ich angefangen habe, war Literaturübersetzen kein Beruf. Das haben meistens gebildete ältere Damen als edles Hobby betrieben. Übersetzer und Übersetzerinnen waren so gut wie unsichtbar. Ragni Maria Gschwend

Seit den beruflichen Anfängen der großen Übersetzerin aus dem Italienischen, Ragni Maria Gschwend, die im Juli dieses Jahres 86jährig in Freiburg im Breisgau verstarb, ist viel geschehen. Übersetzer:innen sind heute sichtbar und hörbar und stehen als wichtige Vermittler:innen in engem Austausch zwischen Verlagen, Autor:innen und Publikum, indem sie Literaturen anderer Sprachen zugänglich machen. Was aber macht eine gute Übersetzung aus und in welcher Wechselbeziehung stehen Übersetzer:innen zu den Autor:innen? In zeitlicher Nähe zum Internationalen Tag der Übersetzung am 30.9., dem Hieronymus-Tag, laden das Italienische Kulturinstitut und der nonsolo Verlag ein, den Geheimnissen guter Übersetzungen und der Frage nach den Grenzen des Verstehens im Verbund von Übersetzer:innen, Autor:innen und Lektor:innen auf den Grund zu gehen. Die Gespräche und Lesungen finden auf Deutsch und Italienisch mit Simultanübersetzung statt.

Eine Veranstaltung des nonsolo Verlags in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart, freundlich unterstützt durch das Literaturhaus Stuttgart und gefördert im Programm „Neustart Kultur“.

Öffentliches Symposium

