Ein stimmungsvoller Abend im Wasserschloss

Zu einem stimmungsvollen Abend am Samstag, den 16. Oktober um 19.30 Uhr laden Sie die Absolventinnen der Erzähler*innen-Ausbildung von Regina Huwaldund die Heidelberger Flötistin Lynn Elms herzlich ins Wasserschloss ein. Immer mehr “große Kinder” entdecken den uralten Wunschwieder, Märchen über das Erzählen lebendig werden zu lassen. So auch die vier Absolventinnen der Ausbildung von Regina Huwald:Nancy Eschler, Julia Gludowatz, Monika Hirschelmann und Sabine Stuhldreher.Es gibt keine abendlichen Treffen am Lagerfeuer mehr, keine Spinnstuben oder gemeinsames Brotbacken. Ganz bewusst muss der Raum geschaffen werden, in dem Magie wirkt, dem Erzähler und seinen Zuhörern das Wandern zwischen den Welten ermöglicht werden kann. Die vier Erzählerinnen schaffen diesen Raum und weben ein märchenhaftes Netz um ihre Zuhörerinnen und Zuhörer und entführen Klein und Groß ab 6 Jahren in witzige aber auch besinnliche Zauberwelten.Für Ihr leibliches Wohl ist in der Pause bestens gesorgt.Karten für den „Märchenabend der Königinnen“ kosten 16 Euro. Die Veranstaltung findet im Dachgeschoss des Wasserschlosses um 19.30 Uhr statt.Bitte reservieren Sie Ihre Eintrittskarten unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264/922-161, E-Mail: kulturamt@badrappenau.