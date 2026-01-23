"Ein Teenager wird 50" - BEWIE BAUER

Bewie Bauer ist auf der Zielgeraden zu seinem 50. Geburtstag.

Und er kommt ins Grübeln: Was habe ich erreicht? Was will ich noch erleben und warum ist man eigentlich nie zu alt für rebellischen Rock? Bewie Bauer sprengt die Grenzen zwischen Stand-up-Comedy, Parodie und Musikkabarett. Rocksongs mit Ohrwurmgarantie wechseln sich ab mit skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag. Selbstverständ­lich sieht man ihn auch in seiner Paraderolle als Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Rockiges Kabarett und Comedy mit bayerischen Originalen.