"Ein Teenager wird 50" - BEWIE BAUER

Bewie Bauer ist auf der Zielgeraden zu seinem 50. Geburtstag.
Und er kommt ins Grübeln: Was habe ich erreicht? Was will ich noch erleben und warum ist man eigentlich nie zu alt für rebellischen Rock? Bewie Bauer sprengt die Grenzen zwischen Stand-up-Comedy, Parodie und Musikkabarett. Rocksongs mit Ohrwurmgarantie wechseln sich ab mit skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag. Selbstverständlich sieht man ihn auch in seiner Paraderolle als Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Rockiges Kabarett und Comedy mit bayerischen Originalen.