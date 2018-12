Ein Traum verändert die Welt - Martin Luther King. Und wir heute.

Musikalischer Themenabend mit Referent Andreas Malessa, ev. Theologe, Hörfunkjournalist. Ev. Gemeindehaus Plochingen

Vier Wörter sind es, die man von ihm kennt: „I have a dream“. Mit 27 zettelte er den ersten Kundenboykott der USA an, den Busstreik von Montgomery. Seine gewaltlosen Demonstrationen beendeten die Apartheid in Nordamerika: Dr Martin Luther King. war Baptistenpastor, Menschenrechtsaktivist, Friedensnobelpreisträger. Vor 50 Jahren wurde Martin Luther King erschossen. Am 4. April 1968.