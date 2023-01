Ein Urlaubstag in den Alpen - der Ski-Express

Haben Sie Lust auf einen Tag in Garmisch-Partenkirchen ohne Stress und Stau?

Dann ist unser Ski-Express genau das Richtige für Sie. Der Zug startet in aller Frühe in Esslingen und fährt dann über Augsburg an München vorbei in die Alpenstadt. Dort können sich die Fahrgäste entweder auf die Pisten an der Zugspitze oder ins Skigebiet Garmisch-Classic stürzen. Selbstverständlich ist Deutschlands höchster Berg auch ohne Ski ein spannendes Ziel. Auch Rodelfreunde kommen auf ihre Kosten.Gezogen wird der Zug von der E-Lok E10 228.