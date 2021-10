Ein Viertele Tod – Mordsgeschichten vom Wein

„Tödlich im Abgang“ hieß ihr erstes Weinkrimi-Programm, mit dem Rudolf Guckelsberger (als versierter Erzähler) und Barbara Gräsle (die „vielsaitige“ Gitarristin) das Publikum begeisterten. Nun stellen sie erneut ihre Vorliebe für hintergründige Unterhaltungsliteratur unter Beweis. In munterem Wechsel von Text und Musik präsentieren sie herrlich morbide Kriminalgeschichten, in denen Wein – passend zum Tatort – die Hauptrolle spielt. Dazu reicht das Weingut Heid die entsprechenden Tropfen (ohne Gift, versteht sich!). Versprochen wird – na, was wohl? Ein Mordsspaß!

Wein und Imbiss: Familie Heid

Eintrittskarten gibt es ab 23.10.2021 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.