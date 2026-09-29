„Ein Viertele Tod“ Mord(s)geschichten vom Wein

× Erweitern Barbara Gräsle und Rudolf Guckelsberger Barbara Gräsle und Rudolf Guckelsberger

Lesekonzert mit Barbara Gräsle und Rudolf Guckelsberger.

Sie mögen Krimis? Sie mögen Gitarrenmusik? Und Sie mögen Wein? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir bieten Ihnen alles zugleich!

Rudolf Guckelsberger, Sprecher beim SWR und einer der beliebtesten Vorleser Deutschlands, tischt an diesem Abend unter dem Motto „Ein Viertele Tod“ eine Handvoll köstlich anregender „Mordsgeschichten“ auf.

Barbara Gräsle präsentiert Ihnen Gitarrenmusik vom Feinsten- vielseitig und im wahrsten Sinne des Wortes „vielsaitig“

Der Clou bei der Sache: In den herrlich morbiden und höchst unterhaltsamen Kurzkrimis geht es tatsächlich um Wein -als Waffe bzw. als Corpus Delicti!

Dazu können Sie sich mit den entsprechenden Tropfen (ohne Gift, versteht sich!) versorgen und wir versprechen Ihnen – na, was wohl? Einen Mordsspaß!