Sie mögen Krimis und dazu die passende Musik? Sie mögen Wein? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir bieten Ihnen alles zugleich!

Rudolf Guckelsberger, Sprecher beim SWR und einer der beliebtesten Vorleser Deutschlands wird uns an diesem Abend unter dem Motto „Ein Viertele Tod“ eine Handvoll köstlich anregender „Mordsgeschichten“ präsentieren, in denen Wein die Hauptrolle spielt. Musikalisch begleitet wird der Abend vielsaitig-vielseitig von Barbara Gräsle mit Gitarren und Banjo. Dazu können Sie sich mit den entsprechenden Tropfen (ohne Gift, versteht sich!) versorgen und wir versprechen Ihnen – na, was wohl? Einen Mordsspaß!