МАТЬ ГОРЬКОГО / GORKIS MUTTER

„Fast eine Komödie über eine Mutter, deren Schwestern, Bräutigame, Griechen und den Donbass“, so bezeichnet die Autorin ihr Drama.

Es spielt in einer kleinen Stadt in der Ostukraine, die von 1960 bis 2022 epochale Veränderungen durchläuft. Aus der Perspektive der jungen Generation wird der tägliche Überlebenskampf einer Familie inmitten historischer Umbrüche geschildert. Das Leben der Elterngeneration ist noch ganz von den Regeln des Sowjetsystems geprägt, die Jugend muss sich ihren Platz im Wildwest des zunächst schrankenlosen Kapitalismus erkämpfen. Es ist eine Suche nach Antworten auf die Ursachen der Probleme der Gegenwart, die in die Vergangenheit führt, zu den Erinnerungen der Menschen. Regisseur Maxim Golenko, Künstlerischer Leiter des Academic Ukrainian Music and Drama Theatre in Odessa, hat das Stück mit ukrainischen Schauspielerinnen in Szene gesetzt.