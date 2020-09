Die Badische Landesbühne eröffnet die Spielzeit 20/21 mit Henrik Ibsens »Ein Volksfeind« in einer Inszenierung von Carsten Ramm. Badearzt Tomas Stockmann entdeckt, dass das Wasser des städtischen Kurbades verseucht und hochgradig gesundheitsgefährdend ist. Grund dafür sind Industrieabfälle. Stockmann will den Umweltskandal publik machen und fordert die Neuverlegung der Wasserleitungen. In der ersten Empörung findet er viele Unterstützer. Als sein Bruder, der Bürgermeister der Stadt, vor den wirtschaftlichen Folgen warnt, wendet sich das Blatt: Stockmann wird als Volksfeind diffamiert. Ibsens packender »Ökokrimi« ist angesichts der weltweiten Klimadiskussion das Stück der Stunde.