Im Jahr 2003 schreibt das französische Hip-Hop/House-Projekt One-T das One-Hit-Wonder The magic key.

Das Projekt besteht aus einer Gruppe von virtuellen Figuren aus einer extra dafür geschaffenen Comic-Welt.

Alle sind jung und denken über das Leben nach (money, hatred, hunger, pain). Sind sie zu diesem Zeitpunkt schon gestorben? Haben sie ihr Leben genossen? Jedenfalls hatten sie immer sich. Dann erreicht sie eine Nachricht:

Musik ist die Odyssee.

Sie ist hier für dich und mich.

Hör mir einfach zu, finde den magischen Schlüssel!

Die Reise beginnt.

(Listen up!)

Im Mittelpunkt der Arbeiten des Regie-Duos Marthe Meinhold & Marius Schötz stehen immer die Beteiligten der Produktion. In Gesprächen ohne Fragenkatalog tauschen sich alle Mitwirkenden über Wünsche, Träume und Interessen aus. Wenn alle einverstanden sind, wird das Gefundene zu Inhalten der Arbeit erklärt.

(yeah)

So soll eine handlungsfähige Gruppe entstehen, sowohl in der Arbeitsweise als auch in den erzählten Geschichten auf der Bühne. Meinhold und Schötz versuchen dadurch, Strukturen im Privaten, dem Theater und der Gesellschaft zu hinterfragen und zu thematisieren.

(uh huh, uh huh)

Im nächsten Schritt komponiert Marius Schötz Musik zu den entstandenen Texten, die sich im Genre zwischen Oper, Operette und Musical bewegt.