Ein Wald voller Märchen

In den Räumlichkeiten des Rothenburger Künstlerbunds, dem Fleisch- und Tanzhaus am Rothenburger Marktplatz, erzählt Märchenerzählerin Juliane Dehner von großen Drachen, wilden Tieren und verborgenen Schätzen im Wald. Sie trägt ihre Geschichten frei und lebendig vor und nimmt somit große und kleine Zuhörer mit in die zauberhafte Märchenwelt. Eine besondere Atmosphäre schafft der Rothenburger Künstler Patrick Riefer-Kraus mit seiner aufwändig gestalteten Märchenkulisse. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, selbst in das Bühnenbild zu treten. Fotografieren ist dabei ausdrücklich erlaubt!

Bitte denken Sie an Ihre Mund-Nase-Bedeckung.

Ort: Treffpunkt und Veranstaltung im Fleisch- und Tanzhaus des Rothenburger Künstlerbundes e.V. am Rothenburger Marktplatz

Eintritt frei. Kleine Spenden gerne erwünscht.

Für kleine und große Märchenfreunde von 6 bis 99 Jahren.