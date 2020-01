Ein Waldspaziergang

Die Verhandlungen zur Abrüstungskontrolle in Genf zwischen den Russen und den Amerikanern laufen auf Hochtouren. Die Presse erwartet den Durchbruch und der russische und amerikanische Unterhändler treffen sich zu persönlichen Gesprächen bei einem Waldspaziergang.

Der Russe ist schon lange Zeit als Chefunterhändler dabei, der Amerikaner löst seinen erschöpften Kollegen ab und will mit frischem Elan die Verhandlungen zu einem raschen, für beide Seiten guten Ergebnis treiben. Aber der Russe bremst aus. Man soll sich erstmal persönlich näher kommen. Im Laufe der Zeit nähern sich die beiden an. Die Verhandlungen dauern zwei Jahre. Am Ende sind sich Botwinnik und Honeyman einig, dass sie einen für beide Seiten guten Abrüstungsplan entworfen haben. Aber Botwinnik wird als Chefunterhändler entlassen und in Amerika sind Wahlen angesagt.

Erst 5 Jahre später tritt der INF-Vertrag zur Abrüstung in Kraft, der 2019 von Donald Trump aufgekündigt wird.

Spannend ist nicht nur das Politische dieses Stückes sondern auch das Persönliche zwischen zwei Menschen unterschiedlichster Mentalität und gesellschaftlicher Prägung, die trotzdem zu einem gegenseitigen Verstehen gelangen.